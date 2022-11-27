Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и делегация ГД возложили цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.
Также состоялась встреча Вячеслава Володина с Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым.
В ходе визита в Самарканд делегация осмотрела площадь Регистан и медресе (духовная школа) Тилля-Кори.
Во время посещения мавзолея Гур Эмир — фамильной усыпальницы Тимуридов — депутатам рассказали об истории династии и ее основателе Амире Тимуре.
Также делегация осмотрела построенную в XV веке обсерваторию Улугбека — внука Тимура — и современный туристический центр «Великий шелковый путь».
В рамках официального визита Председателя Государственной Думы в Узбекистан состоятся встречи с главами обеих палат Парламента Республики – Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым и Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.