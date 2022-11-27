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Политика

Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и делегация ГД возложили цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.

Также состоялась встреча Вячеслава Володина с Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым.

В ходе визита в Самарканд делегация осмотрела площадь Регистан и медресе (духовная школа) Тилля-Кори.

Во время посещения мавзолея Гур Эмир — фамильной усыпальницы Тимуридов — депутатам рассказали об истории династии и ее основателе Амире Тимуре.

Также делегация осмотрела построенную в XV веке обсерваторию Улугбека — внука Тимура — и современный туристический центр «Великий шелковый путь».

В рамках официального визита Председателя Государственной Думы в Узбекистан состоятся встречи с главами обеих палат Парламента Республики – Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым и Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Планируется обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества.

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