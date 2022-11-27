Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился разбоем болельщиков

22:44, 27 ноября 2022, ПАИ

Празднование марокканским сообществом Бельгии победы над бельгийской сборной в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре завершилось погромами и столкновениями с полицией в центре Брюсселя. Стражи порядка применили водомёты. Об этом сообщила агентству Belga официальный представитель полиции Брюсселя Ильзе ван де Кейре.

Беспорядки продолжались в течение двух часов в районе бульваров Миди и Лемоннье, в зоне, где проживает большое количество выходцев с Ближнего Востока, в том числе из Марокко. Было разбито несколько машин, сорваны светофоры, один бельгийский журналист получил ожоги от попавшей в лицо пиротехнической ракеты. Полиция блокировала зону беспорядков, применила водомёты и слезоточивый газ.

«Десятки людей, некоторые из которых с закрытыми лицами, устроили беспорядки и столкновения с полицией, что подорвало общественный порядок. Протестующие использовали пиротехнику, бросали камни и бутылки, использовали дубинки и жгли мусорные контейнеры», — сообщила официальный представитель полиции Брюсселя Ильзе ван де Кейре.

Отметим, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.