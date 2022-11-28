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Общество

«Дикий энтузиазм»: как создавался музей льна в Псковской области

Москвич Юрий Гуренко переехал в Печорский район, чтобы всего за 9 месяцев открыть единственный на Северо-Западе музей льна и конопли - «Льняная губерния» - и небольшой шоурум льняной одежды. Об этом сам Юрий рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 28 ноября.

«Мы четыре года здесь уже живём, три года из них в своём доме. Год мы прожили на той территории, где музей располагается, и уже почти три года - в своём доме. Мастерская находится непосредственно там же, где музей. Те, кто его посещают, могут померить одежду и заказать себе то, что им интересно. Причём мы шьем традиционную русскую одежду по старинному русскому крою. Сейчас несколько расширили ассортимент, на современный уровень адаптируемся, но, тем не менее, продолжается и та линейка одежды. То есть, идёт возвращение к российским традициям, к русским нашим. Тут всё завязано: мы говорим о возрождении льноводства, соответственно, мы говорим о возрождении наших русских традиций, открывая «Льняную губернию», - пояснил Юрий Гуренко.

По его словам, поддержки для организации музея он ни у кого не просил. «Был какой-то дикий энтузиазм. У нас не классический бизнес, я могу сразу сказать — мы не писали бизнес-планов и на это не нацеливались. У нас была идея фикс, - рассказал гость студии. - Да, лён - трудоёмкая культура, но, тем не менее, это же богатство этого региона, и не только его, вся страна была этим льном засеяна. Наш институт, который в посёлке Родина находится, 40 сортов льна вывел, которые не только для псковской земли были районированы, а для всей России. Поэтому лён сеяли и сеют до сих пор. Могут сеять по всей стране. Это нас так захватило... А когда начали погружаться уже в то, что это за культура — это ведь не только одежда, не только ткани, не только нити и канаты, это целый новый мир. А потом, когда и вторая культура появилась — конопля техническая — тоже не менее, а даже более мощная, в некоторых моментах превосходящая лён по своим возможностям».

Владелец музея признался, что бизнес-план не появился и спустя четыре года. «Мы постоянно на чистом энтузиазме. Музей строился. На сайте можно фотографии посмотреть — как он рос. Каждый месяц рос, в мае он был уже готов. Опять же, строили его без всякой подготовки. Была небольшая бригада строителей, а люди, которые помогали его строить, появлялись ниоткуда. То есть, приходил человек и говорил: «Я готов у вас тут пожить две недели, поучаствовать в строительстве». Кто-то мебель делал, кто-то ещё что-то», - заключил Юрий Гуренко.

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