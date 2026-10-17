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Общество

В Псковской области предотвратили незаконный ввоз тонны мяса диких животных

В деревне Лобок в Невельском районе Псковской области инспекторы Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз партии мяса диких животных (косули, оленя и лося) весом около тонны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При ветеринарном контроле специалисты установили, что на товаре нет маркировки (клейм), а также отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение груза. Кроме того, нарушены ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясосырья: в машине не было холодильного оборудования, хотя при перевозке и хранении требуется соблюдать температурный режим.

Перемещение тонны мяса диких животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили. Оформлены протоколы об административном правонарушении и акт о возврате груза. Товар вернули в Белоруссию.

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