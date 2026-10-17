Туман накроет Псковскую область

16:04, 17 октября 2026, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области сегодня вечером, ночью и утром 18 октября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Туман с видимостью 500 метров и менее местами по Псковской области ожидается с периода 20:00–23:00 с сохранением в течение ночи и утра 18 октября. Будьте внимательны и осторожны», – предупреждают псковичей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.