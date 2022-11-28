В Дедовичском районе завершен ремонт участков на двух дорогах
Более 6 км дорог введены в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах. Участок автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи (км 10+717 — км 12+087) проходит по улице Коммунаров, на которой расположена автостанция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Здесь дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановили укрепленные части обочин и виражей, укрепили обочины, произвели ремонт существующих автобусных остановок и остановочных площадок с заездными карманами. Для безопасности дорожного движения на участке краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.
На участке протяженностью 5 км автомобильной дороги Дедовичи — Алексино (км 0+000 — км 5+000) осуществлялся ремонт центральных улиц в Дедовичах — Бундзена и Комсомольской.
В ходе ремонта здесь отремонтировано асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, укреплены обочины и откосы засевом трав по слою растительного грунта, осуществлен ремонт водопропускных труб и автобусных остановок с посадочными площадками с пандусом. Для безопасности дорожного движения на участке произведено устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.
Сумма контракта — более 123 миллионов рублей. Ремонт дорог стал возможен благодаря выделению дополнительных денежных средств из фонда правительства РФ на развитие автомобильных дорог в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
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