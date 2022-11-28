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Происшествия

Порхович получил 3 года колонии за убийство щенков

Районный суд признал виновным 28-летнего жителя города Порхова в жестоком обращении с животными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что в марте 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона пятого этажа квартиры четверых щенков. В результате падения животные скончались.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  

 

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