Порхович получил 3 года колонии за убийство щенков

21:16, 28 ноября 2022, ПАИ

Районный суд признал виновным 28-летнего жителя города Порхова в жестоком обращении с животными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что в марте 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона пятого этажа квартиры четверых щенков. В результате падения животные скончались.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.