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Общество

Назван способ избавиться от слежки через смартфон

Приложения могут собирать информацию, которая помогает в маркетинговых исследованиях. Быть в числе таких респондентов хочется не каждому, поэтому перед использованием любого приложения необходимо ограничить его доступ к возможным конфиденциальным данным, например геолокации, рассказал агентству «Прайм» эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

«Все возможные «фишки» приложения можно найти в настройках и поменять их так, как захочется. Если какой-то из параметров вас смущает, а отменить его нельзя, лучше вовсе избавиться от такой программы», — советует он.

Иногда есть необходимость вбить свои конфиденциальные данные на сайте через мобильный браузер. При этом стоит быть крайне осторожным. «Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции», — советует он.

Старайтесь не доверять общественному Wi-Fi — такие сети являются источником большого риска. Например, злоумышленники, взломав точку доступа, могут узнать информацию от подключенных смартфонов, в том числе сохраненные пароли и платежные данные. Как минимум при пользовании общественным Wi-Fi избегайте любых финансовых операций.

Необходимо отключать и Wi-Fi, и Bluetooth, если вы ими в данный момент не пользуетесь, чтобы злоумышленники не могли подсмотреть, к каким сетям вы подключались, и замаскироваться под них, а затем через них проникнуть в ваше устройство.

Всю информацию на смартфоне можно зашифровать — это спасет ваши конфиденциальные данные в случае потери или кражи, советует Коростелев. Настроить эту функцию можно как на iOS, так и на Android. Для «яблока» нужно зайти в раздел «Touch ID и код-пароль», если шифрование данных включено, то в самом конце экрана будет написано «Защита данных включена». Для Android схема чуть более сложная. Во-первых, процент заряда должен быть не менее 80%, а root-права отменены. Затем в разделе «Безопасность» надо найти вкладку «Зашифровать телефон». Важно соблюсти оба правила, иначе в случае разрядки или при неотмененных root-правах данные могут быть потеряны.

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