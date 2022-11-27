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Политика

Кудрин уходит в отставку с поста главы Счётной палаты

Алексей Кудрин сообщил, что подал в отставку с поста главы Счетной палаты. Информация размещена в его Telegram-канале.

Фото: РИА Новости / Совет Федерации РФ

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — говорится в публикации.

Кудрин уточнил, что подал заявление президенту в установленном порядке.

По информации источника РИА Новости, чиновник планирует перейти на работу в «Яндекс».

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил, что представление президента об освобождении Кудрина от обязанностей главы СП уже поступило. Источник агентства в СФ сообщил, что сенаторы планируют рассмотреть вопрос на заседании 30 ноября.

По информации РБК, занять пост главы Счетной палаты может вице-спикер Госдумы Александр Жуков, но его помощница сообщила, что про такой переход ничего не известно.

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