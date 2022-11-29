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Политика

Александр Голышев заявил о важности единства народа и армии

О важности единства народа и армии заявил доктор культурологии, профессор, заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Он подчеркнул, что это единство ковалось веками со времен Александра Невского и сыграло важнейшую роль в победе в Великой Отечественной войне.

«Частично утраченное в смутное время 90-х годов прошлого века, сегодня оно воссияло с новой силой. Народное единство – это боевые и трудовые традиции, сохраненные исторической памятью, это несокрушимая сплоченность народа в годину испытаний, осененная православной верой. Сегодня оно опирается на поддержку всех псковичей, на современную подготовку и героизм десантников, верных бессмертному подвигу героев 6-й роты, на верность присяге и гражданской чести мобилизованных псковичей, на заботу правительства Псковской области, организующего материальную поддержку и гуманитарную помощь воинам и семьям мобилизованных», – сказал культуролог.

Он подчеркнул, что защита Отечества – это священная обязанность, нравственное требование и моральный долг гражданина. «Даже в условиях ограниченной мобилизации каждый должен вносить свою посильную помощь. Тем более что условия для этого созданы. Пока мы едины, мы непобедимы!» – подытожил он.

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