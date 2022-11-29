Причиной аварии на канализационной станции в Крестках стал мусор

14:32, 29 ноября 2022, ПАИ

Аварийная ситуация произошла на районной канализационной насосной станции вечером 28 ноября, находящейся в районе деревни Крестки. Об этом сообщается в группе МП «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Причиной аварии стала остановка насосов из-за попадания в них инородных предметов.

Специалисты предприятия проводили внеплановое обслуживание оборудования всю ночь, работы были завершены только к семи часам утра. Среди извлеченного из системы мусора, забившего метровый коллектор, автомобильные покрышки, огромные комья ветоши и даже обломки досок.

«В очередной раз призываем граждан уважать себя и труд сотрудников предприятия! Наши службы всегда оперативно реагируют в подобных ситуациях, но сохранение бытового комфорта в городе - общая задача горожан и предприятий жизнеобеспечения», — подытожили в организации.