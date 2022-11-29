Регулярные лекции на правовые темы хотят проводить для псковичей

15:40, 29 ноября 2022, ПАИ

Проекты сотрудничества в сфере правового просвещения граждан обсудили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова, заслуженный работник культуры РФ Вера Павлова. Об этом сообщается на сайте регионального омбудсмена.

Дмитрий Шахов передал в фонды библиотеки ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области. Со своей стороны Вера Павлова предложила в дальнейшем дополнительно к печатному варианту размещать в фондах областной библиотеки и электронную версию доклада, что, по ее словам, создаст дополнительные возможности для правового просвещения граждан.

Руководитель Псковской областной универсальной научной библиотеки также предложила рассмотреть возможность организации работы регулярных лекций на актуальные правовые темы с участием уполномоченного по правам человека.

А региональный омбудсмен отметил вклад коллектива библиотеки в организацию в каждом муниципалитете Псковской области экспозиции-презентации книги «Два дня Подвысокинской были», которую написал участник Великой Отечественной войны генерал Яков Тонконогов. Книгу издали при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова. Ее дополнили трофейными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а также топографическими картами боевых действий.

Причем многие фотографии и документы опубликованы впервые. Уникальность этой книги в том, что никто из командиров дивизии и вышестоящих руководителей Красной армии, участвующих в оборонительных боях в июне-сентябре 1941-го на юго-западном участке фронта, не оставил своих мемуаров. Сейчас к Дмитрию Шахову обращаются родственники командиров и бойцов этой дивизии.

Кроме того, правозащитник передал библиотеке книгу «Русская армия в Великой войне 1914-1917» в двух томах. «Эта книга - масштабное энциклопедическое издание - подробно освещает вопросы организации, вооружения, обмундирования, боевого и технического обеспечения российских вооруженных сил в период Первой мировой войны», - говорится в сообщении.

«Несмотря на то что мир меняется, в нашу жизнь активно входят электронные технологии, но всегда нужно обращаться к первоисточнику - книге. Только в ней можно найти достоверную и интересную информацию, особенно в исторической ретроспективе. Поэтому все, что оказывается в библиотеке, будет жить вечно», - заключил Дмитрий Шахов.