В Москве госпитализировали актрису Светлану Светличную

17:24, 29 ноября 2022, ПАИ

Известную актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве, ее состояние стабильное, сообщила невестка актрисы Ольга Калимбет.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что 82-летнюю Светличную якобы доставили в психиатрическую больницу. Невестка не подтвердила эту информацию. «Состояние стабильное», - приводит ее слова РИА Новости.

Она добавила, что Светличную госпитализировали, потому что она «плохо себя почувствовала». «Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», - отметила Калимбет.



По ее словам, Светличная находится в больнице с пятницы. «В больницу сейчас не пускают, потому что эпидемиологическая обстановка... Мы можем только быть на связи с врачами и делать передачи. Сейчас она в больнице, только вот с пятницы. Сегодня у меня дочь поедет, повезет передачу. Мы все время в контакте с докторами. Как только у нее состояние улучшится – ее выпишут», - заключила она.



В ноябре 2021 года сын Светличной сообщил, что актриса лежит в больнице и проходит плановое лечение.