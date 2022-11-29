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Политика

Власти США предоставят Украине $53 млн для закупки энергооборудования

Власти США заявили, что предоставят Украине $53 млн в качестве помощи в закупке оборудования для энергосетей, сообщила пресс-служба Госдепа.

«Оборудование будет быстро доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», — рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что в пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, разъединители, транспортные средства и прочее оборудование.

Также США рассматривают все виды ПВО для поставки на Украину, включая системы Patriot, сообщил Пентагон.

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