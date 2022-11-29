ВСУ обстреливают Суджанский район Курской области

22:32, 29 ноября 2022, ПАИ

Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Об этом сообщает в личном Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

«После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — сообщил глава региона.

На данный момент информации о пострадавших нет.

