ВСУ обстреливают Суджанский район Курской области
Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Об этом сообщает в личном Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
«После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — сообщил глава региона.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>