Досрочное снятие Кудрина с поста главы Счётной палаты рассмотрит СФ
Вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты РФ внесён в повестку заседания Совфеда 30 ноября, говорится на сайте палаты.
Докладчиками на эту тему выступят полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев и председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. Ранее источник сообщил РИА Новости о переходе Кудрина на работу в «Яндекс».
Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счётной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту РФ Владимиру Путину. Артамонов ранее сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с занимаемой должности, комитет поддержал это решение.
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