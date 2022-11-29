Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Досрочное снятие Кудрина с поста главы Счётной палаты рассмотрит СФ

Вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты РФ внесён в повестку заседания Совфеда 30 ноября, говорится на сайте палаты.

Докладчиками на эту тему выступят полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев и председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. Ранее источник сообщил РИА Новости о переходе Кудрина на работу в «Яндекс».

Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счётной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту РФ Владимиру Путину. Артамонов ранее сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с занимаемой должности, комитет поддержал это решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

Сотрудник ПсковГУ номинирован на премию Российского общества «Знание»
29 ноября 2022

Александр Голышев заявил о важности единства народа и армии
27 ноября 2022

Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом
27 ноября 2022

Команда ПсковГУ защитила доклад об итогах реализации программы «Приоритет 2030»
26 ноября 2022

Сергей Леонов: Всегда надо бороться!
26 ноября 2022

Михаил Ведерников — о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит
26 ноября 2022

Сетевых военных экспертов развелось как собак нерезаных — Малькевич
26 ноября 2022

Травля русских со стороны Запада носит национальный характер — эксперт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...