Досрочное снятие Кудрина с поста главы Счётной палаты рассмотрит СФ

23:31, 29 ноября 2022, ПАИ

Вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты РФ внесён в повестку заседания Совфеда 30 ноября, говорится на сайте палаты.

Докладчиками на эту тему выступят полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев и председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. Ранее источник сообщил РИА Новости о переходе Кудрина на работу в «Яндекс».

Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счётной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту РФ Владимиру Путину. Артамонов ранее сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с занимаемой должности, комитет поддержал это решение.