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Экономика

Курс рубля растёт к доллару, но снижается к юаню

К росту против доллара переходит рубль в начале торгов, при этом теряет к юаню и укрепляется к евро: инвалюты торгуются около 60,96 рубля, 8,47 рубля и 63,11 рубля соответственно. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:05 снижался на шесть копеек — до 60,96 рубля, юань прибавлял одну копейку — до 8,47 рубля, евро снижался на девять копеек — до 63,11 рубля, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что минутами ранее доллар максимально дорожал до 61,19 рубля.

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