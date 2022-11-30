Два дома загорелись в Псковской области из-за проблем с отоплением

11:48, 30 ноября 2022, ПАИ

Жилой дом сгорел на улице Партизанской в псковской деревне Середка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС России.

Пожар начался в 2:30 из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

По той же причине 29 ноября в 20:49 произошло возгорание в великолукском поселке Мелиораторов. Закопчен потолок хозпостройки. А в 23:31 в деревне Булынино сгорела кровля жилого дома на улице Зеленой, помещения закопчены. Предположительная причина – нарушение правил безопасности при использовании отопительного котла.

Еще один пожар случился в 00:25 в Новоржеве. На улице Карла Маркса из-за неосторожности сгорело бесхозное строение.