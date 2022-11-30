Житель Палкинского района незаконно прописал трех человек
Факты фиктивной регистрации граждан установила полиция в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ноябре на территории одной из деревень Палкинского района 32-летний безработный местный житель незаконно прописал гражданина Республики Таджикистан, а также двух граждан России.
Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.
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