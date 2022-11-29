Меня выбрали, чтобы решать проблемы людей – Денис Иванов

11:46, 30 ноября 2022, ПАИ

В очередном эфире ПАИ-live гость программы Денис Иванов, депутат Псковской городской Думы по округу № 15, поделился с ведущей проекта Ларисой Малковой планами развития округа в наступающем году, бюджетными расчетами и отчетом об уже реализованных проектах, а также рассказал о бизнесе как стиле жизни и о том, зачем тратить собственные средства на общие цели.

Без портфеля

– Поздравляю вас с новым составом Думы. Вы работаете уже второй созыв, но на этот раз вошли в новый состав Думы без портфеля.

– Да.

– И как вам без портфеля работается?

– Отлично!

– Не хочется опять порулить?

– К счастью, нет. Я столько времени и сил потратил в предыдущем созыве на все это. В текущей обстановке у меня появилось время, которое необходимо тратить на основном месте работы, поэтому все очень гармонично.

– Понятно, что вам приходится тратить время на общественную работу.

– Я сосредоточился исключительно на работе в округе. Да, меня это вполне устраивает, и считаю, что так будет намного лучше для меня как для депутата. Меня же люди выбирали для того, чтобы я решал их проблемы. Вот исключительно и занимаюсь решением проблем людей, а всю административную работу, которая раньше занимала очень много времени, передал другим людям, которые, надеюсь, хорошо с ней справятся.

– В новом созыве Думы вы уже установили отношения с коллегами?

– У нас маленький город, все друг друга знают, поэтому, в принципе, устанавливать отношения и не надо, они уже были со многими, ничего глобально не поменялось. Только что, единственное, мы сели теперь за один круглый стол.

– И ваше место сейчас немножко в другой стороне.

– Нет, оно за этим столом как было – так и есть. Для меня ничего не поменялось. Единственное, что стало больше свободного времени на реальные дела и на свою личную жизнь, потому что работа в Думе раньше отнимала очень много времени.

– Вы сейчас входите в состав двух комитетов: это комитет по ЖКХ и бюджетный.

– Да.

– Предстоит большая работа над бюджетом. Находите понимание среди коллег?

– У нас уже есть предварительные плановые цифры бюджета, соответственно, есть понимание, сколько у каждого депутата будет возможностей участвовать в распределении «народного бюджета», или депутатского фонда – по-разному можно называть.

– «Депутатские деньги»?

– «Депутатские деньги», да. И уже есть все пожелания наших избирателей. В основном, конечно, мы опять делаем акцент на социальной сфере. Мы включили пожелания в наши «хотелки» на 2023 год, и сейчас от администрации уже зависит, услышат они нас или не услышат.

– А какая сумма?

– В этом году депутатский фонд – порядка 4 млн 100 тыс. на каждый округ. Это те деньги, с помощью которых можно выполнить наказы, которые мы недавно получали, когда общались с людьми.

– Но общая сумма примерно та же – порядка 100 млн, если на 25 депутатов? Или не берете в расчет списочников?

– Не беру… Говорю только про одномандатные округа. Вообще все это делится на 15. Потому как 15 округов. 15 на 4 – это получается где-то 60 млн. Сумма примерно такая из года в год. Единственное, я уже работал, наверно, с тремя главами администрации, и зависит от главы городской администрации, насколько он нас услышит.

47 жителей

– Вы сказали, что у вас теперь больше времени для работы в собственном округе, где вас знают. Очень много дел сделано было за этот и предыдущие годы. Давайте назовем самые важные проблемы, которые сейчас решаете и планируете решить в ближайшее время.

– Сейчас одно из самых актуальных – это восстановление мини-рынка на конечной остановке автобуса № 3. Почему? 47 жителей мне еще год назад передали обращение. 47 человек – это пенсионеры, которые пользовались этим рынком и продавали там излишки того, что выращивали. Было удобно и жителям: конечная остановка автобуса, идешь домой – купил овощи, фрукты, которые выращены на своем огороде, дешевле и свежее.

После того как прошла реконструкция улиц Инженерной и Индустриальной, рынок демонтировали. Я каждое утро проезжаю – люди в семь часов в любую погоду выходят: они из ближайших домов, стараются что-то продать. Но я хочу, чтобы это все-таки было цивилизованно. Там проблема всего в трех столах. Поэтому мы добиваемся и, надеюсь, добьемся, чтобы на конечной «тройки» был современный небольшой (буквально три стола) рынок.

– И покупателям, и продавцам так будет удобнее.

– Совершенно верно. Мы не можем помочь людям с пенсиями на муниципальном уровне, но по крайней мере дать возможность заработка – это святое. Поэтому будем добиваться этого. Пока, к сожалению, второй год идет эпопея. Мы должны высказать свое уважение 47 пожилым людям, которые поставили подпись: это большое количество людей, и для них это существенный доход, на который они рассчитывают.

Следующая проблема, наверно, для всех жителей – это злосчастный круг на улице Инженерной. Неоднократно в прошлом году выносили проблему на комиссию по безопасности дорожного движения, что круг спроектирован некачественно: если происходит авария (а она происходит регулярно, потому что фуре или автобусу со сцепкой сложно на этом кругу проехать, он по-любому пересекает две полосы при повороте, и если неопытный водитель рядом – ДТП, круг встал), соответственно, все движение парализовано. Там есть двустороннее движение в каждую сторону, и из кармана выехать невозможно – машины стоят.

Поэтому сейчас в очередной раз написал заявление в комиссию по безопасности движения, только уже не в ультимативной форме, мол, вы расширяйте или сужайте круг, а предложение сделать реверсивное движение и убрать перегородки между двумя полосами, чтобы машины могли, если что, в реверсивном движении разворачиваться, если круг встал. Иначе получается затор, людям не выехать ни туда ни сюда – они стоят.

Если посмотрим на ГИБДД, там круг имеет порядка пяти полос, а здесь – две. А интенсивность движения разная. Это проблема, которую нужно решить обязательно. Вначале от нас отмахнулись, отделались тем, что увеличили время работы светофора: там третья поликлиника, пожилым людям было очень сложно за один проход пройти. Слава богу, мы добились этого. Я буквально вчера наблюдал: люди с палочками комфортно, даже с запасом в одну секунду, не спеша могут пройти без остановки на островке безопасности. Теперь надо, чтобы круг функционировал.

Проезд раздора

– Вашему округу было уделено большое внимание: сколько магистралей восстановлено по разным проектам, в том числе по федеральным.

– Что касается магистральных автодорог, да, здесь вопросов нет. Здесь, да и, наверно, во всем городе Пскове с дорогами более-менее. Но одними дорогами не ограничивается, очень много вопросов. Еще большая беда – социальная: детские сады вообще все в непотребном состоянии, потому что им всем по 35-40 лет.

– Во всех садах нужен ремонт.

– Как минимум капитальные ремонты. Мы стараемся каждый год на каждое социальное учреждение денежку выделять, чтобы хоть чуть-чуть этот процесс шел. Понятно, суммы небольшие, но люди видят, что хоть какое-то движение вперед есть. И свои собственные средства вкладываем. Дети – это все-таки наше будущее, и я считаю, что им нужно уделять больше внимания. Асфальт, дороги – все хорошо, но дети, школы – это, наверно, основное.

– Дворы ремонтируются по программам?

– С дворами сложно, потому что «Городская среда» все-таки программа со скудным финансированием. Более того, с прошлого года половину этой программы стали выделять в обязательном порядке на общественные территории, поэтому для дворов денег становится все меньше. Мы получаем парки в Пскове – это вроде хорошо. Но в то же время на дворы реально не хватает средств: мы за год по этой программе умудряемся сделать только один двор или один проезд.

– Новоселов, 32?

– Да! Слава богу, сейчас разыгрался конкурс, очень ждем, потому что там уже ситуация десятилетиями не меняется, там даже на легковой машине невозможно проехать. Это все-таки подъезд к 20-й школе. Поскольку школа и детский сад находятся внутри жилого фонда, поток людей с утра как раз и разбивает дороги, что вызывает недовольство жильцов и т. д.

Когда мы делаем проезды, иногда разгружаем заезд через жилой фонд: можно с черного хода подъехать, подвезти детей. Понятно, что утром все спешат, пешком мало кто водит – в основном родители приехали, высадили ребенка, и все. И начинаются заторы. А когда еще и жители выезжают на работу, получается коллапс.

– У вас еще и три библиотеки в округе.

– Одна из библиотек, кстати, грант получила, она стала одной из самых современных детских библиотек. Они молодцы, получили грант правительства, полностью обновили библиотеку. Тоже с ними постоянно сотрудничаем. Что-то они у меня недавно просили… парковку для велосипедов нужно организовать. Мы постараемся!

– Что с детскими площадками?

– Детских площадок четыре, благодаря Михаилу Юрьевичу Ведерникову: две поставлены, две в процессе. Они небольшие, в основном рассчитаны на малышей. На Инженерной, 62 и Индустриальной, 4.

Но мы сейчас больше ждем парк «Милевка». Проект закончен, вопрос с финансированием. К сожалению, еще не было заседания комиссии по «Городской среде». Жду. Соответственно, тогда будет более понятно, на что можем рассчитывать.

– Но проект сейчас утверждается?

– Проект сделала компания из Великого Новгорода. Мы предварительно с населением его уже обсудили, все замечания учли, соответственно, проект закончен. Теперь основной вопрос: как будем его реализовывать и в каком году. Заседания комиссии нужно дождаться.

Кстати, сейчас новое нововведение: теперь все объекты по программе «Городская среда» делаются год к году. Если территория выигрывает в 2022 году – в 2023-м она должна быть сделана.

Кстати, в 2022 году у нас выиграла площадка на Октябрьском, 23 – там будет функциональная большая площадка стоимостью больше двух миллионов во дворе дома. Кстати, очень дружный двор девятиэтажного дома, прямо за Сбербанком. Там прошел демонтаж старой площадки и будет нормальный большой комплекс, который даст возможность поиграть всем ребятам из близлежащих дворов.

Образ жизни

– Вы говорите, что часто приходится помогать своими средствами. Если не хотите, можете не отвечать на вопрос, но я знаю, что была история, когда вы помогли ребенку с приобретением аппарата ИВЛ.

– Не помню уже. Постоянно обращаются, и я не запоминаю эти истории. Сейчас основная работа связана с нашим 104-м полком. Вот с первых дней, с 24 февраля, буквально с первого попадания под огонь они обратились с запросом на разные вещи. Поэтому сейчас я сосредоточен на помощи военным. Стал специалистом во многих областях, которые никогда раньше не изучал.

– Что это за области?

– Это военная медицина, квадрокоптеры, разнообразные прицелы – ночного видения, тепловизионные. Бронежилеты, спецодежда, генераторы.

– Это все вы за свой счет покупаете?

– Конечно, за чей же еще? Но, понятно, деньги никто не печатает, поэтому сейчас как раз больше времени уделить реальному сектору, где эти деньги добываются. Соответственно, нужно оказывать помощь реальную, потому что желательно, чтобы все ребята вернулись домой живые и здоровые. Мы их всех ждем.

– Спасибо вам большое.

– А как по-другому? У нас на самом деле государство молодое, 29 лет, многие не думают об этом, а на самом деле сейчас очень серьезный период. Иногда надо вспоминать, что мы еще молодые и для того, чтобы все удержалось, каждому нужно приложить определенные усилия.

– Наверно, бизнесу непросто в нынешней ситуации?

– Да бизнесу никогда просто не было. Сколько я живу, сколько занимаюсь бизнесом – все время так было. Когда начинали в начале 2000-х, проблемы были. Они всегда есть и всегда будут. Бизнесу никогда не просто. Но если ты занимаешься бизнесом – должен для себя понять, что ты пришел сюда не в песочнице играть, тут уже все серьезно.

Я даже уже внимания на это не обращаю, это образ жизни. Проблемы на самом деле настолько разнообразные, что никогда не сможешь представить себе проблему, которая возникнет у тебя через 10 минут. Ты думаешь, вроде везде соломку подложил, все вроде нормально, но, к сожалению, это не так. Время меняется, запросы меняются, и бизнес тоже нужно всегда, как велосипед, крутить и нос по ветру держать.

– Желаю вам успехов и в бизнесе, и в общественной работе, и, конечно, в личной жизни!

– Спасибо.