Пропавшую в Псковской области женщину нашли живой

13:50, 30 ноября 2022, ПАИ

Потерявшуюся на прошлой неделе женщину нашли в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.