Пропавшую в Псковской области женщину нашли живой
Потерявшуюся на прошлой неделе женщину нашли в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.
В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.
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