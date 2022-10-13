Пенсионерку в джинсовой панамке разыскивают в Псковской области

07:11, 13 октября 2022, ПАИ

83-летнююю Галину Фиалковскую (Смаль) разыскивают в Псковской области, сообщается на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

12 октября она вышла из дома в деревне Задребье, Печорского района и не вернулась.

Приметы: рост 160 сантиметров. худощавого телосложения, волосы седые глаза карие.

Была одета в тёмно-зелёный плащ, чёрные штаны, жёлто-зелёные галоши и джиносовую панмаку.

