В России расширен перечень мест, где запрещено проводить митинги

14:38, 30 ноября 2022, ПАИ

Совет Федерации проголосовал за закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента, пишет «Интерфакс».

Так, в выходных данных зарегистрированного СМИ, «участником (учредителем) которого является иностранный агент, должно содержаться указание на то, что такое средство массовой информации создано иностранным агентом».

Кроме того, закон указывает места, где в России отныне будет запрещено проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации. К ним относятся здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней. Также под запрет подпадают здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

Иноагентам же будет запрещено проведение собраний, митингов и в зданиях органов публичной власти, а также на территориях, непосредственно прилегающих к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения.

Митинговать и проводить шествия в РФ отныне будет запрещено и в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в том числе принадлежащих религиозным организациям, местах паломничества. Исключение составят общественные места, на которых проводятся публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии.

Сейчас этот запрет касается только путепроводов, железнодорожных магистралей, территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, выполняющих функцию исполнения наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, в субъектах РФ дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ, говорится в законе.

Также предусматривается, что в регионах могут определяться «иные места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий».

В этих случаях «должны быть установлены адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций».

Иностранные агенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей, следует из закона. Согласно действующему закону информационная продукция, предназначенная для оборота на территории РФ, - это «продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи».

Также иноагент не сможет осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних. Закон вносит в действующие нормы 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» изъятия ограничительного характера для иностранных агентов и для группы лиц, в которую входит иностранный агент, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Иноагенты, согласно закону, не смогут применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, также юридическое и физическое лицо - иностранный агент не сможет быть участником госзакупок.

Вклады иноагентов в российских банках больше не будут страховаться, говорится в законе.

Также, согласно закону, не допускается заключение политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением сделок с иностранным агентом.

Кроме того, иностранный агент не сможет быть организатором публичного мероприятия.

После вступления в силу закона иноагенты не смогут заниматься наблюдением на выборах, участвовать в экспертных советах при любых органах власти и быть членами ОНК.

Гражданин, имеющий статус иностранного агента, не сможет быть принят на гражданскую службу, предусматривает закон. Таким гражданам нельзя будет занимать должности на любой военной службе.

Устанавливается запрет на допуск иностранных агентов к государственной тайне, работе в органах Федеральной службы безопасности и внешней разведки, в правоохранительных и таможенных органах, органах прокуратуры, следственном комитете, службе исполнения наказаний.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.