Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В России расширен перечень мест, где запрещено проводить митинги

Совет Федерации проголосовал за закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента, пишет «Интерфакс».

Так, в выходных данных зарегистрированного СМИ, «участником (учредителем) которого является иностранный агент, должно содержаться указание на то, что такое средство массовой информации создано иностранным агентом».

Кроме того, закон указывает места, где в России отныне будет запрещено проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации. К ним относятся здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней. Также под запрет подпадают здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

Иноагентам же будет запрещено проведение собраний, митингов и в зданиях органов публичной власти, а также на территориях, непосредственно прилегающих к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения.

Митинговать и проводить шествия в РФ отныне будет запрещено и в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в том числе принадлежащих религиозным организациям, местах паломничества. Исключение составят общественные места, на которых проводятся публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии.

Сейчас этот запрет касается только путепроводов, железнодорожных магистралей, территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, выполняющих функцию исполнения наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, в субъектах РФ дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ, говорится в законе.

Также предусматривается, что в регионах могут определяться «иные места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий».

В этих случаях «должны быть установлены адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций». 

Иностранные агенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей, следует из закона. Согласно действующему закону информационная продукция, предназначенная для оборота на территории РФ, - это «продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи».

Также иноагент не сможет осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних. Закон вносит в действующие нормы 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» изъятия ограничительного характера для иностранных агентов и для группы лиц, в которую входит иностранный агент, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Иноагенты, согласно закону, не смогут применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, также юридическое и физическое лицо - иностранный агент не сможет быть участником госзакупок.

Вклады иноагентов в российских банках больше не будут страховаться, говорится в законе. 

Также, согласно закону, не допускается заключение политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением сделок с иностранным агентом.

Кроме того, иностранный агент не сможет быть организатором публичного мероприятия.

После вступления в силу закона иноагенты не смогут заниматься наблюдением на выборах, участвовать в экспертных советах при любых органах власти и быть членами ОНК.

Гражданин, имеющий статус иностранного агента, не сможет быть принят на гражданскую службу, предусматривает закон. Таким гражданам нельзя будет занимать должности на любой военной службе.

Устанавливается запрет на допуск иностранных агентов к государственной тайне, работе в органах Федеральной службы безопасности и внешней разведки, в правоохранительных и таможенных органах, органах прокуратуры, следственном комитете, службе исполнения наказаний.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

Сотрудник ПсковГУ номинирован на премию Российского общества «Знание»
29 ноября 2022

Александр Голышев заявил о важности единства народа и армии
27 ноября 2022

Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом
27 ноября 2022

Команда ПсковГУ защитила доклад об итогах реализации программы «Приоритет 2030»
26 ноября 2022

Сергей Леонов: Всегда надо бороться!
26 ноября 2022

Михаил Ведерников — о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит
26 ноября 2022

Сетевых военных экспертов развелось как собак нерезаных — Малькевич
26 ноября 2022

Травля русских со стороны Запада носит национальный характер — эксперт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...