В Псковском районе обнаружено тело пропавшего мужчины
В Псковском районе обнаружено тело пропавшего мужчины
Поиски пропавшего 64-летнего мужчины проводились в деревне Ваймицы в устье реки Великой. Его тело было обнаружено на удалении 20 метров от берега и на глубина 6 метров. Областная служба спасения извлекла его из воды и передала следственно-оперативной группе.
29 ноября стало известно о пропаже мужчины.
На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники СУ СК и полиции.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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