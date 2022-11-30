В Псковском районе обнаружено тело пропавшего мужчины

15:36, 30 ноября 2022, ПАИ

В Псковском районе обнаружено тело пропавшего мужчины

Поиски пропавшего 64-летнего мужчины проводились в деревне Ваймицы в устье реки Великой. Его тело было обнаружено на удалении 20 метров от берега и на глубина 6 метров. Областная служба спасения извлекла его из воды и передала следственно-оперативной группе.

29 ноября стало известно о пропаже мужчины.

На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники СУ СК и полиции.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.