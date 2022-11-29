Развёртывание региональной группировки стало реакцией на действия НАТО

20:50, 30 ноября 2022, ПАИ

Развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО. Об этом в среду заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю, Союзное государство [Белоруссии и России]. Сами же задачи региональной группировки не менялись. Как и прежде, они носят оборонительный характер», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Хренин отметил, что «отрабатывались разные варианты противодействия возможным вызовам и угрозам, а также различные подходы в применении региональной группировки войск». «Она может быть развёрнута как поэтапно, так и сразу целиком. Сейчас мы действуем поэтапно», — сообщил глава оборонного ведомства Белоруссии.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что наращивание группировки войск НАТО на восточном фланге альянса под предлогом сдерживания РФ и её союзников является освоением потенциального театра боевых действий. Ранее Минск неоднократно заявлял об усилении группировок национальных вооружённых сил и формирований НАТО в Польше и Прибалтике.

Лукашенко 10 октября заявил о начале формирования региональной группировки войск (РГВ), основу которой составят военнослужащие Белорусских вооружённых сил. По словам белорусского президента, решение о задействовании группировки, которое было достигнуто в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, было вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

О прибытии в Белоруссию первых железнодорожных эшелонов с российскими военнослужащими Минобороны республики сообщило 15 октября. По информации оборонного ведомства Белоруссии, общая численность российских военнослужащих в РГВ составит около 9 тыс. военнослужащих, на территорию республики планируется перебросить около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов.