Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генконсулом КНР

08:39, 01 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт Петербурге Ван Вэньли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие Михаил Ведерников начал с того, что принес генконсулу соболезнования по случаю смерти бывшего генерального секретаря ЦК компартии Китая и председателя КНР Цзян Цзэминя.

«Он внес большой вклад в развитие Китая, укрепление его статуса на международной арене, в развитие отношений между нашими странами. Уверен, что общими усилиями мы продолжим это большое дело», — сказал губернатор.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил теме укрепления сотрудничества между странами, о чем уже неоднократно говорили руководители России и Китая. Он назвал это бесспорным приоритетом.

«Пока западный мир выказывает свое демонстративное пренебрежение к традиции соблюдать договоренности, доброжелательные отношения между нашими странами проверены временем, на них не влияют внешние факторы. В нынешних условиях это важно и ценно», — подчеркнул глава региона.

Несмотря на то, что Псковскую область отделяет от КНР более 5 тысяч километров, отношения динамично развиваются. В частности, за 9 месяцев 2022 года товарооборот между регионом и Китаем вырос почти на 40%, активно задействованы в торговле региональные предприятия легкой и пищевой, электротехнической промышленности. Псков сотрудничает с китайскими городами Цзинин и Мяньян, Псковский государственный университет — с Цзининским университетом, также действуют несколько меморандумов о торгово-экономическом сотрудничестве. В Псковской области готовится к работе производство с участием китайского капитала.

«Уверен, что мы продолжим развивать наше сотрудничество на основе взаимного уважения и принципах развития наших стран и регионов», — подытожил губернатор.

В свою очередь г-жа Ван Вэньли поблагодарила руководство региона за теплый прием. Она назвала Россию стратегическим партнером, и добавила, что перед странами стоят одинаковые задачи — активное социально-экономическое развитие.

Генконсул отметила богатую историю Псковской области и динамичное развитие региона. «Наше предприятие готовится к открытию здесь. Мы успели поговорить с предпринимателями, они сказали, что регион предоставил хорошие условия, есть перспективы для развития сотрудничества», — заметила Ван Вэньли. Она также добавила, что основными направлениями для развития двустороннего взаимодействия могут стать сферы культуры, промышленности, туризма и образования.

По итогам разговора Михаил Ведерников выразил готовность всесторонне представить потенциал Псковской области на площадке Генконсульства КНР в Санкт-Петербурге, а также пригласил представителей КНР активно участвовать в масштабных псковских мероприятиях, таких как эногастрономическая ярмарка, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Также обсуждался вопрос развития изучения китайского языка на площадке ПсковГУ и школ региона с привлечением непосредственных носителей языка.

«Мы подготовим и конкретизируем свои предложения, после чего направим в ваш адрес. В рамках рабочего визита вы еще посетите особую экономическую зону „Моглино“, где будет возможность познакомиться с нашим экономическим потенциалом. Если у инвесторов есть пожелания, то мы готовы и с ними поработать. С нашей стороны все коллеги открыты для сотрудничества и готовы установить контакты», — отметил в завершение Михаил Ведерников.

Отметим, что ранее генконсул Ван Вэньли вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику «Освободителям Пскова».