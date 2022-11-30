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Экономика

Псковичи смогут проверить уровень своей финансовой грамотности

С 1 по 15 декабря пройдет пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Центробанка.

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Помимо личного зачета в этом году появилась возможность пройти семейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно их понимает. Продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам.

«В прошлом году в онлайн-зачете приняли участие более двух тысяч жителей Псковской области. Количество желающих проверить свои силы в вопросах финансовой грамотности в регионе с каждым годом увеличивается. Очень важно, что при этом растет и уровень знаний – в 2021 году успешно сдали тест более чем две трети псковичей. Каждый из нас ежедневно решает финансовые задачи: как правильно делать покупки в интернете, как сохранить и приумножить семейный бюджет и не стать жертвой мошенников. Онлайн-зачет помогает проверить и дополнить эти знания и повысить уровень личной финансовой культуры», – сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники зачета получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не более одного часа. Количество попыток прохождения не ограничено.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта finzachet.ru.

 

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