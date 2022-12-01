Сбер снизил комиссию за эквайринг для новых клиентов до 1%

16:11, 01 декабря 2022, ПАИ

Сбер уменьшил комиссию по эквайрингу для новых корпоративных клиентов. Чтобы получить комиссию всего в 1 % на первые 2 месяца, нужно открыть расчетный счёт в Сбербанке и подключить эквайринг. Предложение действует до 28 февраля 2023 года включительно. А если принимать оплату по SberPay QR, комиссия будет ещё ниже — 0,8%, сообщили в пресс-службе банка.

Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир».

«Любой предприниматель хочет сократить издержки, и для начинающего бизнеса это особенно важно. Эквайринг от Сбера — это не только удобный инструмент с гибкой тарифной сеткой и два месяца сверхнизкой комиссии для новых клиентов, но и целый комплекс мер для старта бизнеса со всеми популярными сервисами. Мы создаем для торговых точек комфортные условия для приёма оплаты от клиентов и предоставляем новые возможности для повышения эффективности бизнеса. Поэтому мы приняли решение снизить комиссию по эквайрингу для новых корпоративных клиентов почти на 1 п. п.», - сказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Подключить эквайринг по выгодному тарифу можно в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг») либо оставив заявку на сайте банка.

Подробнее о том, как формируется тариф по торговому эквайрингу и SberPay QR, — на сайте Сбера.