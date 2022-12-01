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Политика

США хотят признать военную компанию «Вагер» террористической организацией

Американские сенаторы внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать частную военную компанию «Вагнер» иностранной террористической организацией. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора Роджера Уикера, аналогичная инициатива будет рассмотрена в Палате представителей.

Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями «любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников». Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.

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