День банковского работника России отмечают 2 декабря

07:03, 02 декабря 2022, ПАИ

День банковского работника России отмечают 2 декабря, сообщает calend.ru.

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника. Но с датой этого праздника до сих пор нет окончательной ясности.

Причина неопределенности в том, что День банковских работников в России не установлен официально на государственном уровне. 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон № 394-1 — «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», положивший начало формированию современной банковской системы.

Впоследствии этот документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года.