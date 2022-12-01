Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Коллектив из Бежаниц стал лауреатом конкурса «Виват, таланты!»

Фото: газета «Сельская новь»

Коллектив «Элегия» Бежаницкой детской школы искусств стал лауреатом заочного тура всероссийского творческого конкурса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!». Артистов пригласили для участия в очном туре. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Очный тур пройдёт Москве  2 и 3 декабря. По его итогам лучшие из лучших примут участие в гала-концерте 4 декабря.

Отметим, что в номинации «Музыкально-исполнительское искусство» заявлено 99 участников со всех регионов страны. В концерте примут участие Юлия Степанова, Инна Бурнасова и руководитель бежаницкого коллектива Эльвира Шаганова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2022

Автор «Библиосуббот» в Стругах Красных номинирована на «Народное признание»
01 декабря 2022

Валерий Гергиев стал лауреатом Российской национальной премии
01 декабря 2022

Лиза Матрёшка: Не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителям
01 декабря 2022

Вещи героев войны XVII - XIX веков покажут на выставке в Пскове
01 декабря 2022

Актёр Виталий Салтыков может получить «Народное признание» за фильм об Усвятах
01 декабря 2022

Выступления в Москве способствуют развитию артистов – Лиза Матрёшка
01 декабря 2022

Новые культурные мероприятия проведут в районах Псковской области
01 декабря 2022

Лиза Матрёшка станет гостем программы «Минкульт»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...