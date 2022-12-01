Коллектив из Бежаниц стал лауреатом конкурса «Виват, таланты!»

10:37, 02 декабря 2022, ПАИ

Коллектив «Элегия» Бежаницкой детской школы искусств стал лауреатом заочного тура всероссийского творческого конкурса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!». Артистов пригласили для участия в очном туре. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Очный тур пройдёт Москве 2 и 3 декабря. По его итогам лучшие из лучших примут участие в гала-концерте 4 декабря.

Отметим, что в номинации «Музыкально-исполнительское искусство» заявлено 99 участников со всех регионов страны. В концерте примут участие Юлия Степанова, Инна Бурнасова и руководитель бежаницкого коллектива Эльвира Шаганова.