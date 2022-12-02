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Общество

Депутат Иван Мешков о создании ТОСов: Псковичи боятся собственной инициативы

Люди боятся собственной инициативы, сказал депутат Псковской городской Думы Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, посвященной развитию ТОСов.

«Много инициативных граждан, активных. Но, к сожалению, сложилась практика, когда люди считают, что им по рукам стукнут, мол, ничего делать нельзя. Когда людям начинаешь объяснять, что инициативы и идеи ждут как раз от них, то и инициатив становится больше», - отметил Иван Мешков.

По его словам, сначала депутату в округе «чуть ли не за ручку надо ходить с людьми», но потом работа пойдет самостоятельно.

Депутат ПГД Юрий Бурлин добавил, их цель - упростить людям задачу объединения и проявления инициативы.

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