Рост доходной части бюджета за счет налогов отметил Михаил Ведерников

13:41, 02 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства.

Михаил Ведерников отметил большую работу, которая проделана сотрудниками управления. «Эффективность налоговой службы напрямую обеспечивает стабильность экономики, позволяет нам уверенно планировать бюджет, в полном объеме реализовывать социальные обязательства и планы развития. В текущем году исполнение по доходам к аналогичному периоду 2021 года составило 111%. Это хорошая, уверенная динамика. Такой результат, безусловно, обеспечивают не только новые проекты в сфере экономики Псковской области, но и ваша системная работа по повышению собираемости налогов», — заметил губернатор. В подтверждение своих слов Михаил Ведерников сообщил, что по сравнению с началом года задолженность по региональным и местным налогам уменьшилась на 156 млн рублей.

Глава региона выразил надежду, что положительная динамика по этому направлению сохранится. Отдельно Михаил Ведерников остановился на работе по переходу на Единый налоговый счет. «Это перспективный механизм, который сделает отчисления еще удобнее и проще и для налогоплательщиков, и для самой налоговой службы. Переход необходим, и мы вместе сделаем все, чтобы он был максимально безболезненным», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил активное участие управления в реализации региональных мер поддержки и поблагодарил коллектив за большую проведенную работу. «И в период противодействия коронавирусной инфекции, и в непростой период обострения санкционной войны, и после начала частичной мобилизации — налоговая служба всегда демонстрировала настрой на конструктивное сотрудничество, помогая максимально быстро реализовывать все необходимые решения», — подчеркнул Михаил Ведерников и заверил, что ведомство всегда может рассчитывать на взаимодействие, помощь и понимание со стороны правительства Псковской области.

За высокий профессионализм и особые заслуги в реализации государственной налоговой политики Михаил Ведерников вручил сотрудникам налоговой службы почетные грамоты губернатора, благодарственные письма правительства региона. Также специалисты получили ведомственные награды Федеральной налоговой службы. Отметим, что за 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Псковской области поступило более 20 млрд рублей налогов и сборов, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе в консолидированный бюджет Псковской области поступило более 15 млрд рублей.

«Несмотря на складывающуюся экономическую ситуацию, отдельные производители Псковской области демонстрируют значительный рост объемов реализации продукции собственного производства», — заметила глава регионального УФНС Анна Кутузова. Также на заседании были озвучены основные показатели контрольно-аналитической работы ведомства, итоги проведенной работы по взысканию задолженности, поступлению страховых взносов и получению гражданами налоговых вычетов.