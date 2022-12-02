Глава Пскова стал первым в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

16:47, 02 декабря 2022, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин занял первую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за ноябрь. Об этом сообщает компания-составитель рейтинга «Медиалогия».

На втором месте - Сергей Воропанов (Вологда) и на третьем - Владимир Любарский (Петрозаводск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием Бориса Елкина: по итогам конкурса он был избран главой Пскова; вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил строящуюся школу на Юбилейной и находящийся в процессе капремонта Псковский технический лицей.

Помимо этого, прошла пресс-конференция с участием главы Пскова. Также СМИ писали, что глава Пскова Борис Елкин встретился с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников.