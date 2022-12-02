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Общество

Акция в поддержку мобилизованных стартовала в Усвятах

Акция «Корзина доброты» в поддержку мобилизованных граждан и участников СВО стартовала в Усвятах. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь»

В рамках проекта волонтеры штаба «Мы вместе» принимают предметы первой необходимости и продукты с длительным сроком хранения. 

«Корзина доброты» установлена в одном из сетевых магазинов. Каждый покупатель, когда приходит в магазин, может что-то купить и положить в корзину. Также все желающие могут принести чай, кофе, сладости, продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, предметы первой необходимости в отдел по молодёжной политике по адресу посёлок Усвяты, улица Карла Маркса, 20. 1-й этаж, кабинет 2.

«Люди приносят крупы, консервы, чай, кофе, макаронные изделия. Также вы можете передать военнослужащим тёплые вещи, нательное бельё, носки, перчатки, фонарики, батарейки, туристические коврики, медикаменты, средства личной гигиены и т. д.», — говорится в сообщении.

Помощь осуществляется всем военнослужащим. Волонтёры окажут всестороннюю помощь в сборе и доставке провианта в воинские части.

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