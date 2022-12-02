Проекцию зебры установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

22:20, 02 декабря 2022, ПАИ

Проекцию зебры установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Продолжаем делать наш город безопаснее и внедряем дорожные новшества. В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии установили оборудование, которое в тёмное время суток помогает участникам дорожного движения лучше ориентироваться», — говорится в сообщении.

При приближении человека к пешеходному переходу включается проекция зебры, усиливая её освещение. На проезжей части появляется дорожный знак «Пешеходный переход», а на опоре загорается цветная светодиодная лента. Этот же проектор рисует красную стоп-линию и значок велодорожки.

«Идей ещё много, будем постепенно воплощать их в жизнь!» — отметил глава Пскова.