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Общество

Проекцию зебры установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Проекцию зебры установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Продолжаем делать наш город безопаснее и внедряем дорожные новшества. В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии установили оборудование, которое в тёмное время суток помогает участникам дорожного движения лучше ориентироваться», — говорится в сообщении. 

При приближении человека к пешеходному переходу включается проекция зебры, усиливая её освещение. На проезжей части появляется дорожный знак «Пешеходный переход», а на опоре загорается цветная светодиодная лента. Этот же проектор рисует красную стоп-линию и значок велодорожки.

«Идей ещё много, будем постепенно воплощать их в жизнь!» — отметил глава Пскова.

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