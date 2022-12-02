Псковичку задержали за кражу товаров из магазина

09:48, 03 декабря 2022, ПАИ

Росгвардия задержала псковичку за кражу товаров из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

2 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из торгового зала канцелярские товары, косметические средства и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.