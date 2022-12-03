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Общество

Цветы на братском кладбище возложили в Великих Луках

Возложение цветов и венков в честь Дня неизвестного солдата состоялось на братском кладбище советских воинов в Великих Луках 3 декабря, сообщает в Telegram-канале администрация города Великие Луки. 

Фото: Telegram-канал администрации города Великие Луки

В памятном мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова, глава администрации города Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской Думы, председатель Великолукской городской организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, представители общественных организаций, а также юнармейцы и кадеты города. 

«3 декабря - очень важный день для города Великие Луки. Очень много великолучан отдали жизни, защищая наш город, страну, как на ее территории, так и за ее пределами, отстаивая её интересы. Мы должны чтить и помнить каждого солдата, который не вернулся домой, каждого героя. Очень важно, чтобы созранялась преемственность поколений,  передавалась память от взрослого поколения к юным великолучанам», - отметил глава городской администрации Андрей Беляев.

Напомним, что в 2014 году Президентом Российской Федерации был подписан закон о праздновании Дня Неизвестного солдата 3 декабря.

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