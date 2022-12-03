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Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в Пскове

Памятное мероприятие состоялось в честь Дня Неизвестного Солдата у одноимённого монумента в Пскове 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в нём приняли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, руководство областной столицы.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В память о воинах, павших за свободу и независимость Родины, была отслужена заупокойная лития. Военнослужащие псковского гарнизона возложили к подножию монумента гирлянду воинской славы. Официальные лица, участвующие в мероприятии, возложили к мемориалу цветы. Под звуки метронома была объявлена минута молчания.

День Неизвестного Солдата — памятная дата, которая отмечается ежегодно с 2014 года. Она призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг воинов, которые погибли в боевых действиях и их имена остались неизвестными.

В этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесён и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

В Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребён прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны: он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.

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