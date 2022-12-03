Найден фундамент исторического забора сквера церкви в Печорах

20:57, 03 декабря 2022, ПАИ

Архитектурно-археологические шурфы выполнены в ходе работ по реставрации Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает группа «Возрождение Псков».



В результате обследования обнаружены искомые фундаменты воссоздаваемого исторического кирпичного забора сквера церкви. Будет приниматься решение о возможности укрепления обнаруженных исторических фундаментов и включению их в конструкцию воссоздаваемой ограды.

В данный момент начинается технологический процесс по бурению и инъектированию подвалов церкви.

Специалисты АНО «Возрождение» вернут зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по архивным документам. Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами.



Будет воссоздана каменная ограда. В настоящее время от нее остались только каменные ворота.