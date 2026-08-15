Судебные приставы в Псковской области помогли приютам для животных

13:02, 15 августа 2026, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области присоединились к благотворительной акции в помощь бездомным животным, приуроченной к Всемирному дню бездомных животных, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ



Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ



Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ





Судебные приставы собрали необходимые корма, медикаменты и другие вещи для животных. Сотрудники службы призывают не оставаться равнодушными и по возможности поддерживать приюты и волонтёров, которые каждый день помогают бездомным животным.

«Ведь добро, сделанное для четвероногого друга, обязательно возвращается теплом и преданностью», – отметили в ведомстве.