Судебные приставы в Псковской области помогли приютам для животных
Сотрудники УФССП России по Псковской области присоединились к благотворительной акции в помощь бездомным животным, приуроченной к Всемирному дню бездомных животных, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
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Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ
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Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ
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Фото: из канала УФССП России по Псковской области в мессенджере МАХ
Судебные приставы собрали необходимые корма, медикаменты и другие вещи для животных. Сотрудники службы призывают не оставаться равнодушными и по возможности поддерживать приюты и волонтёров, которые каждый день помогают бездомным животным.
«Ведь добро, сделанное для четвероногого друга, обязательно возвращается теплом и преданностью», – отметили в ведомстве.
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