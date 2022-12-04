Власти ДНР примут новую Конституцию до конца года

14:51, 04 декабря 2022, ПАИ

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) собрались принять новую Конституцию до конца 2022 года, её проект почти готов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на председателя Народного совета республики Владимира Бидевка в Telegram.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — написал он.

ДНР, а также Луганская Народная Песпублика, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.