Форум для молодых предпринимателей проведут в Пскове

16:35, 05 декабря 2022, ПАИ

Третий форум для молодых предпринимателей Псковской области пройдет на трех площадах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Площадка «МПФ2022: DIGITAL DAY» будет работать с 10:30 до 18:05. Здесь слушатели ознакомятся с нюансами работы в digital-сфере и последствиями цифровизации.

На площадке DemoDay, которая будет открыта с 11:00 до 16:00, будут презентованы стартапы ПсковГУ в рамках акселерационной программы. Участники федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» представят свои стартап-проекты экспертам, инвесторам и потенциальным покупателям.

Фестиваль правды о бизнесе True Story Fest пройдет с 18:30 до 20:00. Как провал может обернуться успехом, расскажут пять спикеров в неформальной обстановке.

Для того чтобы попасть на форум, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Организаторами форума выступают ПсковГУ, Центр «Мой бизнес», молодежный комитет объединения «Опора России», федеральный проект «ПУТП».