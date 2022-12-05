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Общество

Более 20 скорых получит Псковская область в этом году

Псковская область дополнительно получит девять карет скорой помощи в рамках поручения президента России по обновлению парка спецмашин в регионах. Распоряжение о распределении транспорта в субъекты РФ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Скорые предназначены для поселков городского типа и малых городов. Новые машины позволят повысить доступность медицинской помощи для их жителей.

Ранее по распоряжению Правительства РФ в Псковскую область было поставлено 13 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, до конца 2022 года парк учреждений здравоохранения области пополнится 21 единицей спецтранспорта.

Кроме того, в этом году в рамках реализации программы модернизации первичного звена в медицинские учреждения области приобретено около 80 легковых автомобилей. Они предназначены для оказания медицинской помощи пациентам на дому, транспортировки пациентов до медицинской организации, забора и транспортировки анализов, доставки лекарств, а также для работы фельдшеров сельских ФАПов.

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