Путин проехал по Крымскому мосту

17:59, 05 декабря 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта стороне Крымского моста, кадры поездки показал телеканал «Россия-24» (ВГТРК). Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», — сказал Путин, осматривая мост.

В свою очередь Хуснуллин отметил, что эта сторона моста находится в работоспособном состоянии.

«Мы с первых же дней ее привели в порядок, укрепили и запустили по ней движение. Но если вы поручите, то мы ее тоже приведем в состояние, чтобы она была такая же, как левая», — добавил вице-премьер.

Глава государства подчеркнул, что «конечно, это надо сделать».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться.

«Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутный дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил Песков.

Как сообщалось, движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста открылось утром 5 декабря.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибло несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Отмечалось, что для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря. Перевезти груз, доставляемый в Крым фурами, возможно по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Согласно постановлениям кабмина, работами займется компания «Нижнеангарсктрансстрой».