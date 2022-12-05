Украинский суд отказался считать нацистской символику дивизии СС «Галичина»

07:25, 06 декабря 2022, ПАИ

Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Издание ссылается на адвоката Вячеслава Якубенко, представляющего интересы Украинского института национальной памяти. Тот в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что суд «поставил точку в длительной эпопее, инициированной еще пять лет назад».

Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, который счел незаконным отказ института признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете нацистской и коммунистической символики.

В апреле президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, носящих на одежде нашивки и другую символику дивизии СС «Галичина».

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», или «Галичина», была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участие в боях против Советской армии. Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды, в результате чего была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта. Достоверно известно об участии бойцов подразделения в целом ряде военных преступлений, в том числе совершенных против мирного населения.