В России предлагают ввести тринадцатую пенсию

10:45, 06 декабря 2022, ПАИ

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут сегодня в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», - говорится в пояснительной записке.

По словам Миронова, «каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна». Политик подчеркнул, что «пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», передает ТАСС.

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, законопроектом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет.