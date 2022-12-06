Полумиллиона рублей лишился псковский пенсионер после игры на бирже

12:18, 06 декабря 2022, ПАИ

Мошенники предложили жителю Пскова принять участие в игре на интернет-бирже и заработать крупную сумму. Однако вместо ожидаемых крупных дивидендов пенсионер лишился около 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

А пенсионерке из поселка Палкино 5 декабря позвонили мнимые сотрудники банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что во избежание попыток несанкционированного оформления кредита следует незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета». В результате гражданка перевела на указанные ей номера более 200 тысяч рублей. В тот же день по аналогичной преступной схеме, введя в заблуждение псковичку – женщину средних лет, злоумышленники завладели ее кредитными деньгами в сумме 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.