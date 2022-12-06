Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова

14:50, 06 декабря 2022, ПАИ

Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 6 по 7 декабря на участке от Луги до Пскова не назначаются поезда:

№ 815 Санкт-Петербург-Балт. – Псков отправлением 6 декабря, прибытием в Псков 7 декабря; № 816 Псков – Санкт-Петербург-Балт. отправлением 6 декабря, прибытием в Санкт-Петербург 7 декабря.

Кроме того, 7 декабря изменится расписание движения поездов: