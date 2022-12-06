Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова
Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
С 6 по 7 декабря на участке от Луги до Пскова не назначаются поезда:
- № 815 Санкт-Петербург-Балт. – Псков отправлением 6 декабря, прибытием в Псков 7 декабря;
- № 816 Псков – Санкт-Петербург-Балт. отправлением 6 декабря, прибытием в Санкт-Петербург 7 декабря.
Кроме того, 7 декабря изменится расписание движения поездов:
- № 6507 Луга отправлением 08:55, Серебрянка 09:15 - 09:16, Лямцево 09:26 - 09:27, Плюсса 09:42.5 - 09:43.5, Струги Красные 10:07 - 10:08, Владимирский Лагерь 10:16 - 10:17, Лапино 10:24 - 10:25, Новоселье 10:36 - 10:37, Молоди 10:53 - 10:54, Торошино 11:10 - 11:11, Любятово 11:35 - 11:36, Псков-Пасс. прибытием 11:42 (поезд следует с остановками согласно расписанию).
- Отменяются поезда № 6555 и № 6556 на участке Луга – Псков.
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