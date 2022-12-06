Газопровод построили в псковской деревне Борисовичи

17:41, 06 декабря 2022, ПАИ

Газопровод протяженностью 2,3 км и пункт редуцирования газа для догазификации 126 домовладений построили в деревне Борисовичи Псковской области сотрудники «Газпром газораспределение Псков». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день с жителями деревни заключено 65 договоров. До границ 50 земельных участков газовые сети уже построены. В рамках комплексных договоров завершаются работы внутри границ земельных участков. После ввода газопровода в эксплуатацию приступим к подключению домовладений, готовых к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.